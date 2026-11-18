Es parte de la historia del país. Y es una fecha que no se celebra. El 18 de noviembre de 1903 se firmó el Tratado Hay-Bunnau-Varilla, conocido como Convención del Canal Ístmico o Convención del Canal a través del istmo. El tratado, firmado por ingeniero francés Phillipe Bunnau-Varilla a nombre de Panamá y John Milton por Estados Unidos, garantizó la separación de Panamá de Colombia, con la protección de Estados Unidos y permitió la construcción del Canal con una concesión por 112 años. La construcción del Canal cambió el país y ambos países, a pesar de los reclamos nacionalistas, establecieron un sólido vínculo que hoy perdura. Sin el Canal seríamos una nación más de la región. La negociación y firma de los tratados Torrijos-Carter derogaron el Hay-Bunnau- Varilla y le dieron a Panamá la propiedad y control de la vía acuática.