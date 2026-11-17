Los principales centros comerciales del país se están preparando para el Black Friday o “viernes negro”, que se realizará el próximo 27 de noviembre con ofertas que llegan hasta el 70% de descuento, aseguró la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM).

Bonny Sánchez, presidenta de APACECOM, señaló que “el Black Friday se celebrará el viernes 27 de noviembre. Sin embargo, muchos comercios suelen anticipar sus promociones y extenderlas durante todo ese fin de semana”.

Sánchez comentó que “las ofertas serán similares a las del Black Weekend, donde participaron 16 centros y plazas comerciales, con una oferta de más de 3,000 establecimientos. Por lo que en el Black Friday, los comercios en esta temporada aprovechan para impulsar sus ventas”.

De acuerdo con la líder del gremio, “en esta época, los consumidores aprovechan las ofertas en ropa, calzado, electrodomésticos, celulares, tecnología, perfumes y artículos para el hogar”.

En tanto, Nadyi Duque, directora de Mercadeo y Ventas del centro comercial Albrook Mall, comentó que “durante el Black Friday el tráfico de compradores en los centros comerciales puede duplicarse en comparación con un día regular, mientras que las ventas podrían aumentar hasta un 40% respecto al comportamiento habitual de otros meses”.

Duque agregó que “el Black Friday se considera como el periodo en que comienzan a llegar los ahorros destinados a las compras navideñas, así como los bonos y el décimo tercer mes, factores que podrían impulsar el consumo durante el cierre del año”.

Por su parte, Thelma Chang, gerente de mercadeo de Westland Mall, ubicado en Panamá Oeste, manifestó que “aunque el centro comercial no mantiene una campaña activa. Los locales ofrecerán rebajas desde el 20% hasta el 70%, según cada comercio y mercancías seleccionadas”.