El poder de las abarroterías chinas

El comercio al por menor, a través de abarroterías o tiendas de barrio tiene un protagonista principal: los pequeños comerciantes chinos originarios de la provincia de Cantón (Guangdong).

Los “paisanos”, como se les dice popularmente, están reacios a vender los tanques de gas de 25 libras por una supuesta presión de la Acodeco, que investiga si los cilindros están siendo adulterados. Ya en el pasado, una empresa cervecera vio truncado un plan de incremento de su producto por una protesta similar.

Las “tiendas” son el eje principal de la cadena de suministro de alimentos. Siempre tienen los locales abiertos, son amigos de la comunidad y de que tienen un poder, tienen un poder.