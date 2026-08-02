Trump dice que comenzarán nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el lunes comenzarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar a la república islámica para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra que entra en su sexto mes.

El mandatario republicano dijo a periodistas el domingo que las conversaciones abordarían la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica que se ha convertido en un punto clave del conflicto. También dijo que el diálogo abarcaría, en última instancia, la desnuclearización de Irán.

Irán afirmó por su parte que estaba a punto de alcanzar un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta a través del estrecho, donde un petrolero informó una explosión cercana el domingo, lo que refleja la volatilidad de esta ruta.

Los precios del petróleo cayeron el lunes en la apertura de los mercados asiáticos después de que Trump anunció las nuevas negociaciones.

Hacia las 22H50 GMT del domingo, el precio del Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, caía 4,69% a 83,81 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, cedía 4,67% a 80,72 dólares.

Washington y Teherán llevan en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a las intermitentes negociaciones diplomáticas.

Tras la reanudación de los ataques el mes pasado aumentó el temor de que los combates pudieran recrudecerse de nuevo.

Trump había amenazado con golpear a Irán "muy fuerte" y, según la prensa, sopesaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas.

El presidente estadounidense dio marcha atrás en esa amenaza el sábado, al afirmar que el marco de un acuerdo ya estaba sobre la mesa.

"Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana (lunes) en la tarde", dijo Trump sin dar detalles del lugar del encuentro o de los participantes.

Trump señaló también que tanto Irán como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar -los tres socios de Estados Unidos- le habían solicitado aplazar los ataques, que según él habrían sido "los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial".

Los medios iraníes negaron que Teherán hubiera solicitado a Estados Unidos que no atacara.

Un acuerdo de alto el fuego anterior, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz, fracasó. Desde entonces Irán ha reforzado su control sobre la vía marítima.

El mandatario estadounidense aseguró al inicio del conflicto que la guerra era necesaria para hacer frente al programa nuclear iraní. Teherán, sin embargo, insiste en que su programa es exclusivamente de naturaleza civil.

- "Intercambio de puntos de vista" -

El parlamentario iraní Hassan Qashqavi, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, informó el domingo que mediadores intentaban revivir el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que se acordó en junio.

Ese acuerdo no estaba concebido como un pacto de paz definitivo, sino como un paso previo hacia negociaciones sobre un acuerdo integral, aunque sí incluía disposiciones sobre Ormuz.

"Ellos saben que la cuestión principal y, de hecho, la clave del asunto ahora mismo es el tema del estrecho de Ormuz, así que sí, hay un intercambio de puntos de vista", dijo Qashqavi.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró en una publicación en X que "debemos esforzarnos por obligar al enemigo a mantenerse comprometido con lo que ha firmado".

- Acuerdo entre Irán y Omán -

Antes de la guerra, había libre paso para todos los buques a través del estrecho de Ormuz, pero Irán cerró el estrecho durante la guerra y ahora insiste en mantener el control y cobrar peajes, algo que Estados Unidos rechaza.

Esa disputa desencadenó la reanudación de los ataques el mes pasado, ya que Teherán se negó a permitir que los barcos navegaran por cualquier ruta que no fuera una que bordease la costa iraní.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró el domingo a la televisión estatal que estaba a punto de cerrarse un acuerdo con Omán, situado en el lado opuesto del estrecho, sobre una nueva ruta a través del mismo.

"Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes -ni la ruta del norte ni la del sur-, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad", declaró Baqaei en una entrevista en la televisión estatal.

Insistió, no obstante, en que dicho acuerdo no implicaba la reapertura del estrecho, por donde transitaba en tiempos de paz una quinta parte de los hidrocarburos del mundo.