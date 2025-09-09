El mundo sobre un barril de pólvora

Ahora más que nunca, los esfuerzos por lograr la paz en el mundo, reducir la tensiones y evitar nuevos conflictos armados se convierten en una obligación de los jefes de Estado de las principales potencias. La guerra contra el terrorismo, los conflictos en África, el rol de Irán en la desestabilización del medio Oriente, la invasión de Rusia a Ucrania, la militarización del Caribe, ordenada por Estados Unidos para contener el narcotráfico, se suman a la lucha política, ideológica y comercial que hay entre las naciones más poderosas.