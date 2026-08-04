El maravilloso Keki y la cocada en Río Abajo

El fin de semana, mientras almorzaba con mi familia en el restaurante propiedad del comunicador, empresario y creador de contenidos Franklin Robinson, un joven llegó al local ofreciendo keki y cocada recién hecha por su tía.

Me recordó mis tiempos de la infancia y la adolescencia cuando vivíamos en la calle quinta.

La gastronomía afro panameña es resiliencia, tradición heredada y preservada por generaciones de familias que nos recuerda un pedazo de Panamá vibrante, lleno de sabores auténticos y también espectaculares.