El infante de marina que aceleró la invasión de EU

El 16 de diciembre de 1989 fue clave para acelerar la intervención militar norteamericana del 20 de diciembre de 1989. El general Manuel Antonio Noriega, entonces hombre fuerte de Panamá y comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa (FDP-ejército), estaba contra la pared. Ese día, un soldado norteamericano, el teniente Robert Paz falleció cuando su vehículo cruzó, accidentalmente según se informó después, por un retén frente el Cuartel Central del ejército en el corregimiento de El Chorrillo. Cuatro días después, fue la operación “Just Cause”, que cambió el destino del país.