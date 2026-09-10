El fracaso del que no hablan las universidades

De eso se habla muy poco. El debate se limita a declaraciones de sorpresa, excusas y evasivas. Sin embargo, los resultados de recientes pruebas en estudiantes que aspiran a ejercer la abogacía o la medicina son la punta de un iceberg mucho más grande de lo que se percibe. En casi todas las carreras que se imparten en las universidades públicas y privadas, y eso influye la formación de los nuevos periodistas, hay graves falencias. Si las universidades no miran hacia dentro, no revisan sus planes de estudios y no acreditan de manera regular a su personal, el deterioro y la desvinculación con el mercado, será mayor.