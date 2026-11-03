Punto de vista

El día que Panamá se hizo nación

El día que Panamá se hizo nación
James Aparicio
03 de noviembre de 2026

La independencia de España en 1821 fue el primer paso pero la verdadera emancipación se produjo el 3 de noviembre de 1903. Hace 123 se terminó con un vínculo que terminó siendo incómodo para los nacionales porque el poder central en Bogotá no tenía a Panamá como una prioridad.

A partir se de esa fecha, el país dio sus primeros pasos para construir una república que hoy es sólida, con ciudadanos que no se rinden ante la adversidad y rinden honor a la patria, su himno, bandera y escudo, con orgullo y optimismo.

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Panamá
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