Oklahoma City Thunder retirará la camiseta de Westbrook en febrero

El Oklahoma City Thunder homenajeará a Russell Westbrook, uno de los mejores jugadores de su historia, con la retirada de su número 0 el próximo 7 de febrero en una visita de los New York Knicks, vigentes campeones de la NBA.

El Thunder realizó el anuncio este lunes con un vídeo con imágenes de las 11 temporadas en la franquicia del base estadounidense, ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso) en 2017 y poseedor del récord histórico de triple dobles.

El número 0 de Westbrook, quien anunció su retirada el pasado agosto, será el segundo en ser elevado al techo del Paycom Center tras el de Nick Collison.

"Muchos jugadores dejan su huella, pero solo los grandes jugadores dejan un legado. El legado de Russell Westbrook se construyó tanto en la cancha como en la comunidad", le reconoció Sam Presti, mánager general del equipo.

"Su mentalidad fue implacable, su compromiso profundo. Por todas esas razones, los habitantes de Oklahoma lo consideran uno de los suyos y su número será elevado hasta lo más alto del pabellón, para siempre en la ciudad de Oklahoma", afirmó el ejecutivo.

Westbrook, de 37 años, militó en el Thunder entre 2008, cuando fue elegido en el cuarto lugar del Draft, y 2019, cuando fue traspasado a los Houston Rockets.

En la temporada 2016-2017 fue el segundo jugador de la franquicia en recibir el premio MVP, después de que Kevin Durant lo ganara en 2014.

Ambos formaron una de las duplas más demoledoras de la liga guiando al Thunder a las Finales de 2012, las únicas jugadas por Westbrook, que perdieron ante el Miami Heat.

En sus 18 temporadas en activo, Westbrook militó en los dos equipos de Los Ángeles, Lakers y Clippers, así como en los Rockets, Washington Wizards, Denver Nuggets y Sacramento Kings, donde se retiró la pasada temporada como el jugador con más triple dobles de la historia, un total de 209.

Fue en Oklahoma City, sin embargo, donde disfrutó de su plenitud como uno de los bases más exuberantes físicamente que ha conocido la NBA.

Nueve veces elegido para el Juego de las Estrellas, Westbrook lideró la liga en anotación en las temporadas 2014-2015 y 2016-2017 y terminó su trayectoria con promedios de 20,9 puntos, 6,9 rebotes y 8,0 asistencias.