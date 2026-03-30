El atentado terrorista al vuelo 901 de Alas Chiricanas

El 19 de julio de 1994, el pais se estremeció. Una bomba colocada en el vuelo 901 de la aerolínea doméstica Alas Chiricanas, hizo explosión. Los veintiún ocupantes del Embraer EMB 110 Bandeirante de fabricación brasileña, fallecieron. Doce de los ocupantes eran empresarios de la Zona Libre de Colón, panameños miembros de la comunidad judía e inclusive ciudadanos estadounidenses. Fue un acto terrorista cometido por Hezbolá con el apoyo de Irán. Albert Aboud Attie, Emmanuel Attie, Jorge Luis Ávila, Martín Bim, Salomón Chocrón, Edmundo Delgado, Omar Jean Francois, Rani Gabay, Joseph Gershon, José Antonio González, Isaac Harrouche, Mauricio Harrouche, Freddy Moadeb, Vincent Pantalio, Moshe Pardo, Lizzie de Phillips, Jaica Rascovsky de Yaker, Saúl Schwarz, James Ward Cain, Miguel Zubieta y el terrorista Lya Yamal fallecieron ese fatídico día. Uno de los terroristas sospechosos del atentado Ali Zaki Hage Jalil será extraditado en las próximas semanas para enfrentar a la justicia, 32 años después del hecho.