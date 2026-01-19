Desmantelando el madurismo en Venezuela

La estrategia del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es cada vez más clara. La captura de Nicolás Maduro y su esposa, pudo ser posible con la colaboración de sectores importantes del chavismo.

Es el primer paso para desmantelar el régimen, empujar la recomposición del sistema democrático y lograr el regreso de aquellos que fueron reconocidos legítimamente en las urnas.

Una invasión armada, desde la óptica de los estrategas norteamericanos, sería sangrienta. Hoy, la apuesta es por ir paso a paso, para volver a la normalidad, sin ceder o cometer errores, tal como pasó en otras naciones.