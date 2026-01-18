Brigada Infantil y Juvenil de Bocas del Toro realiza visita educativa a estación bomberil en Panamá

Integrantes de la Brigada Infantil y Juvenil de la Zona Regional de Bocas del Toro realizaron una visita educativa a las instalaciones de la Estación Ricardo Arango, ubicada en la Zona Regional Panamá, como parte de su proceso de formación y acercamiento práctico al quehacer bomberil, informó el Benemérito Cuerpo de Bombero de la Republica de Panamá (BCBRP).

A través de un comunicado el BCBRP señaló que “durante la jornada, los participantes recorrieron las oficinas de la Dirección de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), así como el Control de Radio y otras dependencias operativas, donde conocieron de primera mano los procedimientos, los mecanismos de respuesta ante emergencias y la coordinación interinstitucional que desarrolla la entidad”.

Asimismo destacó que como parte de esta experiencia formativa, los miembros de la brigada sostuvieron un encuentro con comandantes del Cuerpo de Bomberos de Colorado, con quienes intercambiaron experiencias y buenas prácticas relacionadas con la atención de emergencias y la formación de brigadas juveniles.

Finalmente los jóvenes se reunieron con Jorge Coromac, director de la organización Wildland Charity, con sede en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, quien destacó la importancia de la cooperación internacional, la prevención y el fortalecimiento de capacidades para la atención de incendios de masa vegetal.