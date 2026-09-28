Cuando se muestra músculo político

Lo que hizo el movimiento Vamos, el pasado viernes, cuando entregó más de 70,000 firmas de respaldo a la petición formal para convertirse en un partido político, mostró que esa generación llegó para competir por el poder.

El debate sobre si todas esas rúbricas se convertirán en miembros inscritos o adherentes, corresponde al Tribunal Electoral.

Una vez sean reconocidos como partido político, estoy totalmente seguro, continuarán moviendo el tablero electoral y pateándole la mesa a los partidos políticos más viejos y tradicionales.