Punto de vista

Cuando se muestra músculo político

Cuando se muestra músculo político
James Aparicio
28 de septiembre de 2026

Lo que hizo el movimiento Vamos, el pasado viernes, cuando entregó más de 70,000 firmas de respaldo a la petición formal para convertirse en un partido político, mostró que esa generación llegó para competir por el poder.

El debate sobre si todas esas rúbricas se convertirán en miembros inscritos o adherentes, corresponde al Tribunal Electoral.

Una vez sean reconocidos como partido político, estoy totalmente seguro, continuarán moviendo el tablero electoral y pateándole la mesa a los partidos políticos más viejos y tradicionales.

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