Alejandro Gutiérrez: “La IA no ha sufrido”

La inteligencia artificial puede producir música técnicamente perfecta, pero para Alejandro Gutiérrez Mena, director de la Orquesta Sinfónica, el sufrimiento, el amor, la alegría y otras experiencias humanas son parte de lo que permite que la música conecte con quien la escucha. “La inteligencia artificial no ha sufrido como ha sufrido el humano, no se ha enamorado como se ha enamorado el humano, no ha llorado, no ha reído como el humano, no tiene las experiencias que nosotros tenemos. Ahí hay una gran diferencia, donde una cosa puede sonar muy perfecta, pero no transmite, no tiene alma”, resaltó.

Su visión también parte de una idea que quiere llevar a la relación entre la orquesta y el público: “la orquesta es de todos”. Por eso, además de los conciertos en la capital, plantea llevar la agrupación a distintas provincias y acercarla a públicos que no necesariamente tienen contacto habitual con la música sinfónica.

A partir de marzo de 2027 comenzará la temporada oficial bajo su dirección musical y artística, con solistas y directores invitados internacionales y panameños. Entre los proyectos anunciados está una programación dedicada a Ludwig van Beethoven, además de una gira por el interior del país.