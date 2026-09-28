Cultura

Alejandro Gutiérrez: “La IA no ha sufrido”

El director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá habló sobre el impacto de la inteligencia artificial en la música, su llegada al país y los planes para 2027

Alejandro Gutiérrez: “La IA no ha sufrido”
ML | Alejandro Gutiérrez Mena participando como director invitado de la Orquesta Sinfónica durante el concierto “Resonancias del Alma”, en el Teatro Balboa, en 2025.
Alejandro Gutiérrez: “La IA no ha sufrido”
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Alejandro Gutiérrez: “La IA no ha sufrido”
ML | Durante un concierto.
Alejandro Gutiérrez: “La IA no ha sufrido”
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Alejandro Gutiérrez: “La IA no ha sufrido”
Gina Arias
28 de septiembre de 2026

La inteligencia artificial puede producir música técnicamente perfecta, pero para Alejandro Gutiérrez Mena, director de la Orquesta Sinfónica, el sufrimiento, el amor, la alegría y otras experiencias humanas son parte de lo que permite que la música conecte con quien la escucha. “La inteligencia artificial no ha sufrido como ha sufrido el humano, no se ha enamorado como se ha enamorado el humano, no ha llorado, no ha reído como el humano, no tiene las experiencias que nosotros tenemos. Ahí hay una gran diferencia, donde una cosa puede sonar muy perfecta, pero no transmite, no tiene alma”, resaltó.

Su visión también parte de una idea que quiere llevar a la relación entre la orquesta y el público: “la orquesta es de todos”. Por eso, además de los conciertos en la capital, plantea llevar la agrupación a distintas provincias y acercarla a públicos que no necesariamente tienen contacto habitual con la música sinfónica.

A partir de marzo de 2027 comenzará la temporada oficial bajo su dirección musical y artística, con solistas y directores invitados internacionales y panameños. Entre los proyectos anunciados está una programación dedicada a Ludwig van Beethoven, además de una gira por el interior del país.

Historia de la Orquesta Sinfónica

ml | La Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá se fundó el 27 de Mayo de 1941, gracias a la iniciativa del maestro Hebert De Castro y el apoyo del expresidente Arnulfo Arias Madrid. Ha tenido como directores a Herbert De Castro, Walter Myers, Roque Cordero y Eduardo Charpentier De Castro, Efraín Gigui, Jorge Ledezma Bradley y Alejandro Gutiérrez Mena.

Datos Biográficos

Ha colaborado con compositores cinematográficos entre los que destacan John Williams (Star Wars, Harry Potter) y Ramin Djawadi (Game of Thrones).

Doctor en Dirección Orquestal por la Universidad de Texas en Austin y trombonista.

Fue ganador del Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas 2025 en Costa Rica.

Destaca por su enfoque de transformación social a través de la música y experiencia como gestor cultural.

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