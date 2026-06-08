Corrupción y podredumbre en las prisiones

La fácil fuga de 195 peligrosos reos de la cárcel La Joyita y lo que se descubrió en una “requisa” realizada el fin de semana, en el mismo penal, confirman que el control de la esa prisión no estaba en manos de las autoridades. Los agentes de la Policía, el Servicio Aéreo Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, descubrieron e incautaron 336 teléfonos celulares, 5 antenas de internet Starlink, 2740 artículos prohibidos, 167 televisores, 6 armas de fuego, 68 municiones, 35 routers, 332 sobres con drogas y 9,867. 71 dólares. Lo ilegal entró por la puerta principal con visto bueno de una cadena de corruptos. ¿Qué habrá, entonces, en las otras prisiones? La crisis que estalló el lunes, debe ser el punto de partida para cambiar el sistema penitenciario, desde arriba hasta abajo.