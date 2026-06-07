Recapturan a cinco evadidos de La Joyita; 18 continúan prófugos

La Policía Nacional recapturó a cinco de las personas que se habían evadido del Centro Penitenciario La Joyita durante operativos realizados en distintos puntos del país, informaron este domingo 7 de junio las autoridades.

Según el informe oficial, cuatro de los evadidos fueron ubicados y aprehendidos en el sector de La Bendición, corregimiento de Las Garzas, durante acciones desarrolladas por unidades policiales que mantenían labores de búsqueda en el área.

Las autoridades indicaron que las capturas se realizaron sin incidentes y que los detenidos fueron puestos a disposición de las instancias competentes para los trámites correspondientes.

De forma paralela, un quinto evadido fue recapturado por unidades de la Zona Policial Metro Oeste, como parte de los operativos que continúan activos para localizar al resto de los fugitivos.

Con estas aprehensiones, la cifra de personas que permanecen prófugas tras la evasión registrada en La Joyita se redujo a 18.

La Policía Nacional informó que mantiene las labores de búsqueda y reiteró que estos operativos forman parte de los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la ley y preservar la seguridad ciudadana.