La APEDE pide convertir la gestión del agua en una prioridad nacional

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hizo un llamado a convertir la gestión del agua en una prioridad nacional, al advertir que la principal amenaza para la seguridad hídrica de Panamá no es la disponibilidad del recurso, sino la falta de gobernanza, planificación y ejecución efectiva.

Durante el Foro de Ambiente 2026, desarrollado bajo el lema “Agua, capital y nuevas tecnologías: pilares del desarrollo económico”, representantes del gremio señalaron que el agua dejó de ser un tema exclusivamente ambiental para convertirse en un asunto de competitividad, salud pública, desarrollo económico y seguridad nacional.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, sostuvo que, aunque Panamá es uno de los países con mayor disponibilidad de agua de la región, miles de ciudadanos continúan enfrentando problemas diarios de abastecimiento, mientras persisten las pérdidas por fugas, las deficiencias en saneamiento y la fragmentación institucional en la gestión del recurso.

Según datos expuestos durante el encuentro, diariamente se pierden entre 120 y 130 millones de galones de agua debido al deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento. A la vez, miles de familias dependen de camiones cisterna, pozos improvisados o fuentes naturales para cubrir sus necesidades básicas.

APEDE advirtió que esta situación resulta incompatible con las aspiraciones del país de consolidarse como un centro logístico, turístico y de inversión, especialmente en un contexto marcado por los efectos del cambio climático, que incluyen períodos de sequía más prolongados, menores precipitaciones y una creciente demanda de agua.

En este escenario, el gremio destacó la importancia de impulsar proyectos estratégicos como Río Indio, promovido por el Canal de Panamá, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua potable para más de dos millones de personas y fortalecer la sostenibilidad operativa de la vía interoceánica.

No obstante, De Sanctis subrayó que ninguna obra de infraestructura resolverá por sí sola los problemas del sector. A juicio de APEDE, uno de los principales obstáculos sigue siendo la fragmentación institucional, ya que múltiples entidades participan en distintas etapas del ciclo del agua, dificultando la coordinación y retrasando la ejecución de proyectos.

Por ello, el gremio planteó la necesidad de fortalecer la gobernanza, mejorar la coordinación entre instituciones, modernizar los modelos de gestión, descentralizar la toma de decisiones y garantizar que las inversiones respondan a una estrategia nacional claramente definida.