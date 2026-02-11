Brisas del Golf: Un parque recuperado

El municipio de San Miguelito y la alcaldesa Irma Hernández actuaron tal como ha venido exigiendo la comunidad de Brisas del Golf desde hace 25 años. Más de 15 comercios (quioscos) instalados ilegalmente en el parque de la comunidad fueron desalojados.

Ocuparon los estacionamientos y áreas de juego del parque de la comunidad y se armaron de recursos legales para mantenerse en una zona de la cual no eran propietarios. Los residentes, en diversas consultas públicas, demandaron la recuperación de ese espacio público. Se acabó la ilegalidad.