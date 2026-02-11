El país ya empieza a vivir la antesala de una de sus celebraciones más esperadas del año con la presentación de las reinas del Carnaval 2026, una fiesta que se celebrará del 13 al 17 de febrero en distintos puntos de la república.

Jóvenes representantes de reconocidas tunas y comunidades han sido seleccionadas para llevar la corona y el orgullo de sus pueblos durante los días de culecos, música y tradición.

Entre ellas destacan las reinas de Las Tablas, La Villa de Los Santos, Chitré, Santiago, Pedasí, Tonosí, San Carlos, Antón, Chepo, Capira, Remedios, Aguadulce y Ocú, entre otras localidades que ya afinan los detalles para la celebración.

Con trajes, coreografías y carros alegóricos en preparación, se alistan para protagonizar cinco días de fiesta donde la música, el agua y la rivalidad sana marcarán el Carnaval 2026.