Las comunidades carnavaleras ya cuentan con sus representantes para este año. Reinas de Las Tablas, La Villa, Chitré, Santiago y otras localidades, asumirán el rol de sus respectivas tunas, con identidad, folclore y tradición

ML | S.M. Ana Isabel Carrizo Castillo, calle arriba de Las Tablas.
ML | S.M. Astrid Carolina Sánchez Brandao, calle abajo de Las Tablas.
Maribel Salomón
11 de febrero de 2026

El país ya empieza a vivir la antesala de una de sus celebraciones más esperadas del año con la presentación de las reinas del Carnaval 2026, una fiesta que se celebrará del 13 al 17 de febrero en distintos puntos de la república.

Jóvenes representantes de reconocidas tunas y comunidades han sido seleccionadas para llevar la corona y el orgullo de sus pueblos durante los días de culecos, música y tradición.

Entre ellas destacan las reinas de Las Tablas, La Villa de Los Santos, Chitré, Santiago, Pedasí, Tonosí, San Carlos, Antón, Chepo, Capira, Remedios, Aguadulce y Ocú, entre otras localidades que ya afinan los detalles para la celebración.

Con trajes, coreografías y carros alegóricos en preparación, se alistan para protagonizar cinco días de fiesta donde la música, el agua y la rivalidad sana marcarán el Carnaval 2026.

Cada soberana asumirá el rol de embajadora de su tuna, con la misión de representar la identidad, la tradición y la alegría.

ml | Melanis Noemy Barrios, calle arriba de Gatuncillo, tiene 18 años de edad y sueña con estudiar Farmacia o idioma Inglés en la universidad.

ml | Daysuris Marisol Moreno Carrasco, calle abajo de Gatuncillo. Su mayor anhelo es ser estimuladora temprana con orientación familiar.

ml | Britany Solymar Flores es calle abajo de Aguadulce 2026, tiene 19 años de edad. Su cierre de tonada es el 12 de febrero en el Parque 19 de Octubre.

