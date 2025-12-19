Ardilla, Chácara, Cutarra, Soberanía

El 19 de diciembre de 1989 había un nivel alto de tensión con Estados Unidos y amenazas de una intervención armada para derrocar el régimen del General Manuel Antonio Noriega. En TVN-2, entonces controlado por los militares, diversos cintillos anunciaban lo que ese día se creía poco probable. La clave “Chácara” era una alerta de la milicia paramilitar entrenada por las Fuerzas de Defensa (FDP). En el Canal 8, del ejército Sur que operaba en Clayton (hoy ciudad del saber), un nombre similar advertía en inglés, la tirantez de la jornada. Antes de la medianoche aumentaron las alertas: Clave Ardilla, Clave Cutarra y Clave Soberanía en la TV local iban a la par de las norteamericanas. La clave Delta y los primeros bombardeos, confirmaron que la operación Just Cause había iniciado. Fuimos testigos, narradores y protagonistas.