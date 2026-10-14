Adiós a mi amigo Félix Barrios

A Félix Barrios lo conocí a principios del año 1987 en la redacción de La Estrella de Panamá, cuando el diario operaba en el Casco Antiguo de la capital. El venía de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá y yo, de la escuela de periodismo de la Facultad de Comunicación Social. Fue artista, compositor, artista con el dibujo y también con la palabra. Amigo leal, siempre defendió a su querido Potuga y a la provincia de Herrera. Se nos adelanta. Comenzó un viaje a un mejor destino. Nos deja sus caricaturas, su lado humano y sus anécdotas.