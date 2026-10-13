Se agrava disputa entre presidenta del Concejo y alcaldesa de Arraiján

Un nuevo episodio de tensión política y administrativa sacude al municipio de Arraiján. La presidenta del Concejo Municipal y representante de Cerro Silvestre, Yohana Saldaña, exigió explicaciones a la alcaldesa Stefany Peñalba ante presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

Saldaña reveló que la tesorera municipal había presentado su renuncia el pasado 22 de septiembre para hacerse efectiva el 15 de octubre; sin embargo, fue destituida sorpresivamente antes de cumplirse el plazo y en medio de investigaciones por supuestas faltas de transparencia, un hecho que la concejal calificó como altísimamente sospechoso.

Ante esta situación, la representación del Concejo Municipal anunció que solicitará de manera formal una auditoría profunda a la Contraloría General de la República y el seguimiento del Ministerio Público. Saldaña enfatizó que “están pasando cosas demasiado extrañas” e instó a la alcaldesa Peñalba a presentarse ante la cámara edilicia para rendir un informe detallado y dar la cara a la ciudadanía

Por su parte, la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba salió al paso de las acusaciones y explicó el destino de los $900 mil obtenidos tras la venta de un terreno municipal. Peñalba detalló que el municipio ya ha recibido dos desembolsos por dicha transacción, incluyendo un pago de $211 mil que permanece en las cuentas corrientes de la alcaldía, y aclaró que estos recursos están destinados a proyectos comunitarios, entre los que destaca la adquisición y edificación de la nueva sede para la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena.