Vamos presenta balance legislativo: 147 anteproyectos impulsados y 11 leyes aprobadas en segundo periodo

En conferencia de prensa, el jefe de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, informó que, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, que finalizó el jueves 30 de abril, impulsaron 147 anteproyectos de ley. Estas iniciativas se suman a las más de 290 presentadas desde el inicio de la legislatura.

Asimismo, el diputado detalló que actualmente cuentan con 48 proyectos en segundo debate, 11 leyes ya sancionadas de la República y 7 proyectos aprobados en tercer debate que se encuentran a la espera de la sanción presidencial.

Zúñiga también resaltó el nivel de participación de los diputados de la bancada, asegurando que mantienen más del 95% de asistencia tanto en el pleno como en las comisiones legislativas. “Esto demuestra que nuestro compromiso es real, responsable y de cara al país”, expresó.

En cuanto a la orientación de las propuestas legislativas, explicó que “el 44% están enfocadas en temas sociales, el 36% en asuntos administrativos, lucha contra la corrupción y materia judicial, mientras que el 20% restante busca impulsar la generación de empleos”.

Por su parte, el diputado Eduardo Gaitán señaló que “uno de los principales retos durante este periodo ha sido alcanzar consensos entre los distintos miembros de la Asamblea”. Afirmó: “debemos priorizar el análisis técnico de los proyectos de ley en las comisiones, más allá del debate político, para lograr avances que beneficien a la sociedad panameña”.

En la conferencia también participaron los diputados Alexandra Brenes, Lenin Ulate, Jorge Bloise y Walkiria Chandler, quienes acudieron en representación de las distintas comisiones que presiden dentro del órgano legislativo.