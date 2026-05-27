$!Vamos definiría el 10 de junio si va con candidato a la presidencia de la AN

La bancada Vamos aún no define si impulsará un candidato propio o si respaldará una alianza de cara a la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio. Sin embargo, los diputados adelantaron que el próximo 10 de junio sostendrán una reunión.

El diputado y presidente de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, indicó que todavía no existe una decisión tomada sobre el rumbo que seguirá el colectivo. “Todavía la bancada independiente VAMOS no ha definido si irá con candidato propio. Una vez se defina, lo comunicaremos”.

En la misma línea, el diputado Jhonathan Vega señaló que el tema aún no ha sido discutido formalmente dentro de la bancada.

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes confirmó que será el 10 de junio cuando se realice la reunión en la que los diputados analizarán en conjunto la postura oficial de la bancada frente a la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. “De momento, no hemos tenido reuniones para fijar qué sucederá. Nuestra reunión será el 10 de junio. El nuevo presidente de la Asamblea deber ser imparcial para tomar decisiones, tener templanza para moderar los debates y firmeza para defender la institucionalidad”, dijo.

Mientras tanto, la diputada Paulette Thomas manifestó que aún considera prematuro adoptar una postura definitiva sobre el tema. “Aún no finaliza mayo, recién inicia el debate sobre el proyecto de ley de Sustancia Económica. Aún es temprano para definir posiciones”.