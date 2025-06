VAMOS abre sus puertas al monitoreo en tiempo real para la rendición de cuentas con nueva plataforma

La Coalición VAMOS presentó hoy lunes 30 de junio su Panel de Transparencia Ciudadana, una plataforma digital que permite a la ciudadanía dar seguimiento detallado y en tiempo real a la gestión de sus autoridades electas.

Disponible en seguimiento.vamosxpanama.com/panel, el panel publica indicadores clave como asistencia a sesiones legislativas y municipales, leyes presentadas y sancionadas, participación en Consejos Municipales, acciones de fiscalización, proyectos comunitarios, informes de gestión, declaración de bienes y conflictos de intereses.

“Hoy estamos dando un paso que marca un antes y un después en nuestra forma de hacer política. Con el Panel de Transparencia Ciudadana que hoy lanzamos, no solo queremos que la ciudadanía sepa qué estamos haciendo. Queremos comprometernos públicamente, a que este sea un punto de inicio, porque los problemas del país no se resuelven con discursos bonitos. Se resuelven con acciones concretas, y soluciones que lleguen a la gente de forma real y oportuna”, afirmó Juan Diego Vásquez, presidente de VAMOS.

El lanzamiento del panel se realizó durante el evento anual de rendición de cuentas de VAMOS, con la participación de sus 18 diputados, 2 alcaldes, 13 representantes de corregimiento y miembros de su Junta Directiva Provisional.

Durante el acto se reafirmaron los Compromisos de VAMOS, entre ellos: no utilizar privilegios innecesarios, no contratar “botellas” ni nombrar por amiguismo, publicar informes de gestión y planillas cada seis meses, no aceptar partidas discrecionales, no inscribirse en partidos políticos mientras se ejerce el cargo, impulsar reformas al reglamento de la Asamblea Nacional y promover leyes anticorrupción estructurales.

“Hoy estamos aquí, precisamente, para rendir cuentas sobre el cumplimiento de esos compromisos. Pero también para compartir con ustedes el trabajo que hemos venido impulsando desde la Asamblea Nacional para transformar su funcionamiento y acercarla nuevamente al país que representa”, expresó el diputado Roberto Zúñiga, jefe de la bancada independiente VAMOS.

Resultados concretos en el primer año:

En su primer año de gestión, la bancada VAMOS presentó más de 100 anteproyectos de ley, de los cuales cinco se convirtieron en leyes de la República, incluyendo:

Ley 473: Protección al consumidor (precio marcado = precio pagado)

Ley 452: Ley Antidopaje

Ley 474: Aumento de penas para violadores

Ley 464: Regulación del cáñamo en Panamá

Ley 475: Transparencia en becas SENACYT

A nivel local, sus autoridades impulsaron 180 proyectos municipales y comunitarios, como obras menores, recuperación de espacios públicos y mejoras en el acceso al agua potable. Además, realizaron más de 300 actividades comunitarias en salud, deporte, educación y cultura.

“Gobernar desde lo local no es fácil. Luchamos con estructuras obsoletas, centralismo y resistencias. Pero este año nos ha demostrado algo claro: que las comunidades sí responden cuando se les gobierna con honestidad y respeto. Nuestro compromiso como autoridades VAMOS es seguir sembrando confianza, sembrando comunidad y, sobre todo, demostrando con hechos que sí hay otra forma de hacer las cosas”, afirmó la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández.