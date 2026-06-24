México golea y mantiene racha perfecta en el Mundial... ¿buen augurio?

Es la primera vez que México que gana los tres partidos de la fase de grupos de un Mundial. La racha perfecta la selló este miércoles con goleada 3-0 ante República Checa en un estadio Azteca eufórico.

Como líder del Grupo A con pleno de 9 puntos, se enfrentará a uno de los mejores terceros en los dieciseisavos, aún por definir.

Logrado el objetivo mundialista de mínimos, con brillantez, México está más cerca de su gran meta: ganar por primera vez cinco partidos en el torneo, lo que en esta edición significaría llegar a cuartos de final, una barrera que nunca superó el Tri.

El juego significó además el regreso del portero Guillermo "Memo" Ochoa, que entró en sustitución del titular, José Rangel, faltando 13 minutos para el final del tiempo reglamentario: ese es precisamente el dorsal del veterano arquero, que participa en su sexto Mundial con el Tri.

"¡Memo, Memo!", gritaron más de 80.000 aficionados cuando cuando entró al campo con lágrimas en los ojos y besó los postes del arco al finalizar el partido.

Sus compañeros luego lo cargaron y mantearon en celebración.

"Nada más palabras agradecimiento con la gente, con los compañeros, con el entrenador, por dejarme vivir este último momento", dijo el portero de 40 años, que sumó su sexto mundial en activo con el Tricolor, un récord que comparte con los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Muchos años (pasan) por la cabeza, muchas historias", dijo el portero. "Mi primer partido aquí en esta porquería. Levantar trofeos aquí con mi club, momentos con la selección... el cariño de la gente", añadió.

- Sueño de gol -

El primer tiempo transcurrió sin brillo, con un México a la ofensiva pero ineficaz.

La charla en vestuario del seleccionador Javier Aguirre rindió frutos. Los de casa abordaron la segunda parte con nuevos bríos y la determinación de imponerse a un seleccionado checo dubitativo y estéril.

Fue en los 55 minutos que el joven lateral Mateo Chávez, de 22 años, protagonizó una soberbia carrera desde el mediocampo por el flanco derecho que culminó con un imparable misil cruzado imposible de atajar.

"Sabía que podía tener una oportunidad de jugar, pues soñaba con eso", explicó el joven. "Soñaba con dar una asistencia, con escuchar sobre todo un grito de gol, no me importaba de quien fuera".

El segundo de los mexicanos llegó en jugada colectiva. Jorge Sánchez penetró hasta el área checa dejando en el camino al portero Kovar. Con la meta desprotegida y el balón suelto frente al arco, el atacante Julián Quiñones lo empujó hasta el fondo a los 61 minutos.

Ya en tiempo adicional (90+4), el tricolor coronó con otra acción conjunta que fue cerrada con maestría por el mediocampista de origen español Álvaro Fidalgo.

Antes de los goles, chiflidos y la vuelta del canto homofóbico por el que su país ya antes fue sancionado por la FIFA.

El grito de "puto" (una forma despectiva de referirse a los homosexuales) se escuchó en el primer tiempo del partido, constataron periodistas de la AFP.

México ya recibió antes multas por estos cantos homofóbicos, recurrentes en los cotejos del Tri.

Fue el único lunar en una noche de euforia.