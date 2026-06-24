Trump inaugura las celebraciones por los 250 años de EEUU con un discurso de tono político

El presidente Donald Trump inauguró el miércoles las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos con un discurso más político que histórico, sin olvidar mencionar ampliamente sus proyectos y agenda de gobierno.

Sin extenderse demasiado sobre los principios de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, Trump utilizó durante la primera parte del discurso su indistinguible tono empleado en mítines, aunque con un estilo más contenido.

"Al encontrarnos al borde de nuestro 250.º año de independencia, me entusiasma declarar que Estados Unidos ha vuelto", dijo Trump en el National Mall de Washington.

"Y, como ustedes saben muy bien, hace poco tiempo éramos un país muerto. Estábamos muertos. Ahora somos el país más atractivo parte del mundo", agregó.

Trump empezó refiriéndose a la situación en Oriente Medio, y presentó la impopular y criticada guerra contra Irán como una gran victoria para los estadounidenses. También calificó la captura del líder venezolano Nicolás Maduro como una de las "grandes incursiones militares de la historia".

En el frente interno, ensalzó lo que describió como una economía en auge, atacó el historial de su predecesor Joe Biden como un "desastre total". Afirmó que se han logrado 19 billones de dólares en inversión extranjera directa, una cifra muy por encima incluso de las estimaciones de su administración.

El discurso dio inicio a la Gran Feria Estatal Estadounidense, un festival gratuito que conmemora el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia con pabellones estatales, exhibiciones aéreas militares, música y muestras patrióticas.

La feria, que se celebrará hasta el 10 de julio, incluye exposiciones que representan a los 50 estados y a los seis territorios estadounidenses a lo largo del National Mall.

Los organizadores han prometido atracciones que van desde comida regional y muestras culturales hasta una noria de unos 30 metros de altura, un carrusel restaurado del Smithsonian, bandas militares y un "250" en rojo, blanco y azul proyectado sobre el Monumento a Washington.

Los críticos de Trump afirman que el aniversario de una república fundada en una revuelta contra la monarquía británica se ha convertido en otro escenario para un presidente inusualmente ansioso por ubicarse en el centro de la vida nacional.