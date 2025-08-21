$!TE defiende recolección de firmas para constituyente

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> El Tribunal Electoral (TE) anunció ayer el inicio de los trabajos para el Plan General de Elecciones (PLAGEL 2025-2029). En una conferencia que contó con representantes de partidos políticos, de libre postulación y de organizaciones de la sociedad civil, el magistrado Luis Alfonso Guerra informó sobre la creación de ocho comisiones clave. Este acto marca el inicio del proceso electoral con miras a las elecciones de 2029. El TE ratificó su misión de proteger la voluntad popular y de asegurar que los panameños puedan ejercer su derecho al voto en un proceso libre, justo y democrático.