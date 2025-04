$!Se profundiza la crisis de Moca y Vamos

La asistencia de algunos diputados de la Coalición Vamos y un diputado del Movimiento Otro Camino, a un almuerzo con el presidente Mulino, sigue generando reacciones. Un grupo habla de ‘armónica colaboración’ y otro alega que este acto le costará mucho capital político.

“Yo siento que es una gran tontería que no debiera tener repercusiones. No me preocupa el futuro político de estos grupos, lo que me nos debe preocupar son los problemas sociales que tenemos en frente, y que para poder resolverlos el Ejecutivo y Legislativo tienen que tener una relación que les permita conversar”, manifestó el analista Adolfo Linares.

En cuanto a la imagen que ha recibido la sociedad, el politólogo, Guillermo Pérez ofrece la siguiente lectura: “Cuando estos grupos se acercan más al Ejecutivo, se enfrentan la pérdida de confianza de la población panameña en las instituciones públicas”.