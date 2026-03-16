Reformas Electorales: Quinta papeleta para elegir los diputados al Parlacen

Tras un año de sesiones, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) culminó el jueves pasado el proceso de discusión y aprobación de las modificaciones al Código Electoral.

Ahora, el Tribunal Electoral (TE) trabaja en la redacción del proyecto final, que deberá ser presentado ante la Asamblea Nacional para su debate y aprobación.

La última reunión se concentró en la discusión sobre las postulaciones para diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Sobre las opciones de votación para los electores, el artículo 513-A fue mejorado y ahora se podrá elegir a todos los candidatos de la lista de un solo partido político; o de manera selectiva, por uno o más candidatos dentro de la lista, mientras que en caso de la libre postulación solo se podrá votar por un solo candidato postulado. Además, se añadió en el artículo 516, que la asignación de curules de diputados al Parlacen y las respectivas proclamaciones serán a cargo de una Junta Nacional de Escrutinio (JNE).

El artículo 515, sobre la adjudicación de curules de los diputados al Parlacen fue mejorado y se realizaría conforme a nuevas reglas.

El tema del orden del escrutinio de los cargos de elección popular, con la inclusión de la quinta papeleta, generó debate en la última sesión. Finalmente, el magistrado presidente del TE Narciso Arellano explicó que se acordó que “el escrutinio de los diputados al Parlacen será el último que se realizará en las mesas de votaciones”.