Propuestas poco relevantes en la Asamblea

Más de una docena de iniciativas irrelevantes o de poco impacto para el país han llegado a la Asamblea Nacional durante este segundo periodo de sesiones ordinarias.

Proyectos como el que crea el Festival Nacional del Sombrero Blanco Ocueño; el que declara el Día Nacional de la Cutarra y Día de la Constitución; el que resalta los valores de la Etnia India y el que declara oficialmente el Festival Acuático a orillas del río Santa María, son algunos de ellos.

Los anteriores no prosperaron, ayer la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, los rechazó.

“Estamos priorizando la agenda de la comisión enfocada en las leyes que impacten”, comentó Jorge Bloise, presidente de la comisión.

Otras iniciativas poco trascendentes son: la que instituye la dramatización de la Semana Santa viviente y crea su patronato; la que establece el marco legal y cultural de las Bandas Musicales Independientes; la propuesta que busca prohibir el culto a la personalidad de políticos; la que regula las actividades de cobranza, realizadas por las agencias de cobro, entre otras.