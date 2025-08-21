Propuestas poco relevantes en la Asamblea

Más de una docena de iniciativas irrelevantes o de poco impacto para el país han llegado a la Asamblea Nacional durante este segundo periodo de sesiones ordinarias. Proyectos como el que crea el Festival Nacional del Sombrero Blanco Ocueño; el que declara el Día Nacional de la Cutarra y Día de la Constitución; el que resalta los valores de la Etnia India y el que declara oficialmente el Festival Acuático a orillas del río Santa María, son algunos de ellos. <span class="mln_uppercase_mln">Los</span> anteriores no prosperaron, ayer la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, los rechazó. <span class="mln_uppercase_mln">'Estamos</span> priorizando la agenda de la comisión enfocada en las leyes que impacten', comentó Jorge Bloise, presidente de la comisión. <span class="mln_uppercase_mln">Otras</span> iniciativas poco trascendentes son: la que instituye la dramatización de la Semana Santa viviente y crea su patronato; la que establece el marco legal y cultural de las Bandas Musicales Independientes; la propuesta que busca prohibir el culto a la personalidad de políticos; la que regula las actividades de cobranza, realizadas por las agencias de cobro, entre otras.