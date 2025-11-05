Presidente Mulino promete respaldo a proyectos en el distrito de Colón

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con los representantes de corregimiento del distrito de Colón, a quienes prometió el respaldo del gobierno central a sus proyectos.

Previo a los actos de conmemoración del 5 de noviembre, los quince representantes que integran el Consejo Municipal de Colón entregaron al mandatario una carta con cinco peticiones fundamentales, que incluyen apoyo logístico en personal y maquinaria para la limpieza de espacios públicos y el uso temporal del antiguo edificio de la Gobernación, ubicado en el corregimiento de Espinar.

También solicitaron establecer un apoyo más estrecho y coordinado con la Junta Técnica de Gobierno en Colón. Además, revisar la Ley 404, que establece el plan integral para la provincia, con énfasis en la asignación de recursos.

El presidente Mulino prometió atender las solicitudes. No obstante, solicitó a los representantes la presentación formal de los proyectos para canalizar el apoyo gubernamental de manera efectiva.

El mandatario aprovechó el encuentro para resaltar que su gobierno está haciendo un esfuerzo para darle seguridad a toda la provincia de Colón, principalmente para contrarrestar la delincuencia y el pandillerismo.

Informó que, como resultado del trabajo de ordenamiento en la Zona Libre, se han recuperado 280 hectáreas de terrenos que habían sido asignados a concesiones nunca ejecutadas.

El mandatario estuvo acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el gobernador de Colón, Julio Hernández; la viceministra de Economía, Eida Sáiz; y la gerente de la Zona Libre, Luisa Napolitano.

El ministro Orillac anunció la creación de un equipo especial para atender las solicitudes presentadas por los representantes. Durante la reunión también estuvo presente el alcalde de Colón, Diógenes Galván, quien propuso a los representantes trabajar en unidad por el progreso y bienestar del distrito.