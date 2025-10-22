Los proyectos pendientes que deja la Asamblea para 2026

A pocos días de que culmine la Primera Legislatura del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de la Asamblea Nacional, más de 100 iniciativas no han sido discutidas (están en etapa preliminar), en las distintas comisiones permanentes.

En tanto, 82 proyectos esperan primer debate; unos 17 segundo debate y al menos 36 propuestas, que han llegado al Órgano Legislativo, se encuentran en subcomisiones en análisis.

Entre los proyectos importantes que quedan para el próximo periodo, que inicia el 2 enero de 2026, la diputada de la Coalición Vamos, Janine Prado mencionó que está: el que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea. También, la iniciativa del Ejecutivo, que establece una transformación estructural de la Dirección General de Carrera Administrativa, varios proyectos anticorrupción y la ley “antibotellas”, la cual se encuentra pendiente de primer debate, agregó Prado.

Por su parte, el parlamentario Eduardo Vásquez indicó que otros proyectos relevantes que están pendientes son los que buscan modificar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración. En la Comisión de Asuntos Municipales reposan dos propuestas sobre este tema, y ambas están pendientes de darle primer debate.

Proyectos rechazados

Una de las propuestas rechazadas que generó gran polémica en el hemiciclo, fue el proyecto que planteaba “proteger a denunciantes y testigos de corrupción”. Además, se rechazó el que creaba el Día Nacional de la Cutarra y el Día de la Constitución.