$!La presidencia de la Asamblea se disputará entre dos facciones

La posibilidad de nuevas candidaturas para la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) es poco probable, según explican analistas políticos.

Por el momento, la bancada oficialista Realizando Metas confirmó su interés de competir con un candidato propio, siendo los diputados Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda los que más suenan para representar al colectivo en la contienda. Mientras tanto, el actual presidente de la AN, Jaime Vargas, ha manifestado su interés de reelegirse en el cargo.

Las disputas internas de la Coalición Vamos y la salida de algunos de sus diputados son elementos importantes en las futuras negociaciones.

“Los jóvenes diputados de VAMOS van para su segunda legislatura y pienso que el tiempo transcurrido debe haberles enseñado lecciones de cómo se hacen las negociaciones políticas; en esta ocasión tendrán menos votos ante la salida de unos diputados y la expulsión de otros. Deberán ser realistas”, planteó el comunicólogo Marcos Castillo.

Por el momento, el diputado Roberto Zúñiga, jefe de la bancada Vamos, confirmó que decidieron por unanimidad iniciar conversaciones con las diferentes facciones parlamentarias con el fin de buscar acuerdos para la conformación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio. Por su parte, la bancada de Cambio Democrático, la Mixta y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) mantienen silencio sobre sus intenciones.