Suiza rechaza el tope migratorio, según primeras estimaciones

Los suizos rechazaron la iniciativa popular antiinmigración de la derecha radical que proponía limitar la población del país, según las proyecciones del instituto de encuestas gsf.bern.

El voto, que se anunciaba muy reñido, habría basculado a favor del no con un 55 %, según la tendencia de gsf.bern publicada 30 minutos después del cierre de las mesas electorales.

"Estamos muy aliviados y felices. Es un resultado importante para nuestro país y para nuestras relaciones con la UE", reaccionó la directora de la organización patronal Economiesuisse, Monika Rühl, en la televisión pública RTS.

El gobierno, el Parlamento, los principales partidos políticos, los sindicatos y la patronal se oponían a la medida.

Si se hubiera aprobado, habría podido comprometer las relaciones entre Suiza y la Unión Europea, su principal socio comercial, con la que mantiene lazos económicos estrechos a pesar de no ser miembro.

El texto, impulsado por la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha radical), el principal partido del país, quería limitar la inmigración para evitar que la población permanente supere los 10 millones de aquí a 2050.

En Suiza los extranjeros representan más de un cuarto de la población.

Según sus promotores, esta iniciativa debía evitar la escasez de viviendas, el aumento de los alquileres, la urbanización descontrolada, los atascos, los trenes abarrotados, el incremento de la criminalidad, el sistema sanitario al límite o la baja calidad de la enseñanza .

En un referéndum distinto, los suizos aprobaron, según los primeros sondeos, la propuesta de ley para endurecer el acceso al servicio civil, en un contexto en el que la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas llevan a numerosos países a reforzar sus ejércitos.