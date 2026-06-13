El SENAFRONT detuvo a 6 personas por minería ilegal en operativo en Darién

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) detuvieron a seis personas por su presunta vinculación a actividades de minería ilegal, durante acciones operativas en áreas de difícil acceso de la provincia de Darién.

El operativo forma parte de las estrategias para garantizar la seguridad y proteger los recursos naturales del país. En el recorrido estuvo presente el Director General de SENAFRONT, Larry Solís, quien acompañó a las unidades desplegadas en terreno.

Durante la acción, las unidades lograron afectar estructuras vinculadas a actividades ilícitas que amenazan la seguridad nacional, la conservación del ambiente y el bienestar de las comunidades.

SENAFRONT reiteró que mantiene el fortalecimiento de su presencia en las zonas fronterizas, cumpliendo su misión de salvaguardar la soberanía, la seguridad y el desarrollo de la Nación.