$!La Asamblea entra en receso de dos meses

Un periodo de consenso, acoplamiento y trabajo intenso en las distintas comisiones es como califican los primeros meses del Segundo Período de Sesiones Ordinarias los diputados de las distintas bancadas del hemiciclo.

Aunque algunos parlamentarios destacan la buena comunicación que han tenido con el Órgano Ejecutivo, a otros les preocupa la situación interna del Legislativo, el “poco entendimiento” y las leyes que siguen pendientes para 2026.

La diputada del partido Panameñista, Ariana Coba, expresó que “se ha garantizado la participación equitativa de todas las bancadas en la dirección de la Asamblea”. Por su parte, el diputado de Cambio Democrático, Eduardo Vásquez, manifestó que “queda mucho por hacer. Me preocupa el poco entendimiento dentro del Pleno, diferentes corrientes políticas jalando cada una para su lado por luchas políticas mediáticas, y al final, el ruido no trae resultados”.

Ernesto Cedeño, jefe de la bancada Seguimos, indicó que “hemos visto efervescencia en las diversas comisiones y el deseo de trabajar, de tal forma que a veces coincidían los días de reunión entre una comisión y otra”.

Por su lado, José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), dijo: “Creo que estos primeros meses fueron de reconocimiento para la nueva administración de la Asamblea, pero ahora tenemos que ver materializado, por ejemplo, el tema de las oficinas. Todos los diputados deben tener los mismos espacios en la Asamblea”. “Esperamos que el reglamento interno llegue al debate. Se está fiscalizando más el tema de los viáticos, eso demuestra un compromiso con la austeridad”, destacó Pérez Barboni.