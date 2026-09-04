$!Junta Comunal de David Cabecera, en un limbo jurídico

Tras las investigaciones que se realizan al representante de David Cabecera, en la provincia de Chiriquí, Jorge Eduardo Montenegro y a su suplente, Sandra Jiménez, por el presunto delito de peculado doloso agravado, los residentes y el alcalde del distrito se encuentran en incertidumbre al desconocer el futuro legal de las autoridades y quién ocuparía este cargo.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación contra Montenegro contempla una posible lesión patrimonial superior a 4.4 millones de dólares, por lo que su representante suplente tuvo que asumir el cargo. Sin embargo, el pasado 12 de agosto, la Procuraduría General de la Nación, mediante su Fiscalía Superior Anticorrupción, le imputó cargos por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, por lo que la funcionaria se mantiene bajo arresto domiciliario.

Ante esta situación, el alcalde del distrito de David, Joaquín De León, manifestó que “estamos solicitando información por parte del procurador de la Administración para conocer cuál es el siguiente paso a seguir, ya que esto nunca había ocurrido. Existe un limbo, porque no hay un fallo definitivo; estamos esperando la opinión legal para saber si es la Alcaldía la que tendría que tomar el rumbo de la Junta Comunal”.

Sobre si los puestos quedan en acefalía, Miguel Herrera, abogado de la representante suplente, informó que “ambas autoridades continúan en sus cargos, aunque las medidas cautelares les impiden ejercer sus funciones de manera presencial y normal”.

Ante los rumores de una posible elección, Herrera resaltó que “no es posible convocar a nuevas elecciones mientras no exista una sentencia condenatoria en firme, debido a que los funcionarios investigados mantienen el principio de presunción de inocencia”.

Según fuentes oficiales, la Junta Comunal de David Centro se mantiene operando de manera normal, pero con la ausencia de los ediles, por lo que la parte legal estaría presentando un recurso para que la representante suplente pueda firmar los documentos correspondientes y seguir gestionando los proyectos para el corregimiento.