$!Hay tres candidatos para la presidencia de la Asamblea

A una semana de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), el panorama político continúa marcado por la incertidumbre. Hasta el momento, ninguno de los 71 diputados ha logrado consolidarse como favorito claro para presidir el Órgano Legislativo.

En los pasillos del hemiciclo ya comienzan a sonar algunos nombres como posibles aspirantes a la presidencia de la Asamblea. Entre ellos destacan los diputados de Realizando Metas: Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañedas; además del actual presidente de la AN, Jorge Herrera.

La bancada de Realizando Metas (RM) manifestó que “no respaldará ni mantendrá en la presidencia de la Asamblea a un dirigente del Partido Panameñista”. El grupo adelantó que apostará por un candidato o candidata propia para encabezar el tercer periodo legislativo.

Por su parte, la bancada de Cambio Democrático (CD), señaló que no descarta presentar una candidatura propia. Sin embargo, sus miembros aclararon que el tema aún no ha sido discutido formalmente.

Mientras tanto, la bancada Vamos fue la primera en descartar públicamente el apoyo a una eventual reelección de Jorge Herrera. No obstante, sus integrantes indicaron que todavía no han definido si presentarán una candidatura propia para disputar la dirección del Legislativo.

El Movimiento Otro Camino (MOCA) informó que las conversaciones internas y entre bancadas continúan. En tanto, la bancada Mixta y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) mantiene silencio sobre sus intenciones.