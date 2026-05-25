Machado confía en Trump para que haya elecciones en Venezuela y poder ser candidata

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, mostró el sábado su confianza en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conducir a elecciones en Venezuela, unos comicios a los que se presentará, según dijo.

Tras la captura el 3 de enero del entonces presidente, Nicolás Maduro, Trump anunció que Washington establecería un plan para celebrar elecciones, aunque no estableció fechas.

Desde entonces, Venezuela está gobernada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

"Nosotros creemos, confiamos y agradecemos al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump y el secretario (de Estado), Marco Rubio, por los avances que se han logrado", afirmó Machado desde Panamá.

"Yo seré candidata", añadió Machado sobre sus intenciones de presentarse cuando se convoquen las elecciones.

La opositora venezolana, que abandonó su país desde la clandestinidad en diciembre para ir a recoger el Nobel de la Paz a Oslo, se encuentra en Panamá, donde este sábado protagonizó un mitín en la capital del país ante unos 2.000 compatriotas.

"Esperamos que con el apoyo del presidente Trump podamos esta vez tener unas elecciones libres y que María Corina pueda nuevamente ser nuestra candidata", afirmó a la AFP el comerciante venezolano Julio César Guevara.

Como él, también acudió al mitin la profesora venezolana Sina González, de 36 años.

"Siento que es una gran oportunidad (...) y si ellos (Estados Unidos) tienen que implementar sus estrategias por el bien de Venezuela nosotros confiaremos en el proceso", afirmó González a la AFP.

El lunes, Machado será recibida por el presidente panameño, José Raúl Mulino, y visitará la Asamblea de Diputados.

"Queremos que este plan avance, queremos coordinar y facilitar con nuestro principal aliado, el gobierno de los Estados Unidos, el éxito de esta estrategia" cuyo objetivo es "liberar a nuestro país" con una "transición a la democracia a través de elecciones presidenciales", indicó Machado.

"Estamos hablando de un proceso que va a permitir que por primera vez en la historia las Américas estén libres de comunismo y dictadura. Cuba será libre, Venezuela será libre y Nicaragua será libre, estamos viviendo esos momentos en la historia que son únicos", añadió.

Panamá custodia las actas de las elecciones que, según la oposición venezolana, le dieron la victoria al opositor Edmundo González Urrutia, aliado de Machado, en las elecciones de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor, y donde una parte de la comunidad internacional desconoció los resultados oficiales.

El chavismo gobernante en Venezuela desestimó esos documentos.

"Desde aquí ustedes se las van a llevar de vuelta para que regresen a Venezuela, donde quedarán para la historia", dijo Machado en el mitín, donde también aseguró que "se acerca" el momento de su regreso a Venezuela.