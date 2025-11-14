Estados Unidos revoca visa al exvicealcalde Roberto Ruiz

El exvicealcalde Roberto Neyrot Ruiz Díaz informó que la Embajada de Estados Unidos en Paraguay le notificó la revocatoria de su visa, decisión que califica como “sorpresiva y vinculada a su postura crítica frente a acuerdos y actuaciones diplomáticas recientes”.

Ruiz relató que “del día 5 al 11 de noviembre viajé a Los Ángeles, California, sin ninguna novedad migratoria”.

Asegura que, pese a la normalidad del viaje, a “al parecer alguien le molesto que viajara y hoy la Embajada de Estados Unidos en Paraguay me comunica la revocatoria de la visa”.

El exvicealcalde reconoció que “si bien es un derecho de cada país, no lo considero un privilegio, ya que cuando llegué no me recibieron con un cheque para gastar allá”.

Ruiz afirmó que su posición política se mantendrá firme. Sostuvo que su rechazo al “MOU (Memorando de Entendimiento) absurdo firmado por Frank Ábrego y Pete Hegseth que viola la soberanía del país”, no cambiará.

Ruiz publicó la carta que recibió este 14 de noviembre de 2025:

“Deseamos informarle que, de acuerdo con la ley de inmigración y nacionalidad de EE. UU., la visa número L9174492, previamente emitida a su nombre, ha sido revocada, con efecto inmediato a partir del 14 de noviembre de 2025”, detalla el documento.

Asimismo, la sección consular solicita que el exvicealcalde entregue el documento físico: “se le solicita que presente la visa en la sección consular para su cancelación física”. No obstante, aclara que “independientemente de si la visa se devuelve físicamente o no, ha sido legalmente revocada y ya no puede utilizarse para ingresar a Estados Unidos ni para viajar a territorio estadounidense”.

La embajada también notificó que deberá presentarse el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 15:00 p.m., ocasión en la que “tendrá la oportunidad de hablar sobre su caso”.