Política

En Puerto Caimito se prioriza la salud, agua y educación

El representante de Puerto Caimito, Néstor Ulises González, impulsa diversas obras para mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas proyectos de infraestructura vial, educación y salud.

En Puerto Caimito se prioriza la salud, agua y educación
En Puerto Caimito se prioriza la salud, agua y educación
En Puerto Caimito se prioriza la salud, agua y educación
En Puerto Caimito se prioriza la salud, agua y educación
En Puerto Caimito se prioriza la salud, agua y educación
ML | Reparación de calles.
En Puerto Caimito se prioriza la salud, agua y educación
En Puerto Caimito se prioriza la salud, agua y educación
En Puerto Caimito se prioriza la salud, agua y educación
Amilkar Rodriguez
17 de agosto de 2026

La construcción de una escuela, el mejoramiento de calles, una cancha multiuso y la nueva adjudicación del Minsa Capsi figuran entre las principales iniciativas que se desarrollan en el corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.

Sin embargo el representante, Néstor Ulises González, destacó que el abastecimiento de agua potable continúa siendo una de las principales dificultades que enfrentan varias comunidades del corregimiento. Ante esta situación, explicó que, “en coordinación con el Municipio de La Chorrera y la Cruz Roja, se impulsa un proyecto para mejorar el acceso al agua; detalló que los trabajos comenzarán este mes e incluirán la instalación de una turbina en Playa Chiquita y otra en El Progreso, con las que se espera beneficiar a aproximadamente 3,000 personas de ambas comunidades.

Otro de los proyectos destacados, de acuerdo a González, es la nueva adjudicación del Minsa Capsi de Puerto Caimito. “Este centro de atención no solo beneficiará a los residentes, sino también a los moradores de corregimientos aledaños, ampliando el acceso a los servicios de salud en esta zona de Panamá Oeste y poder atender las necesidades más urgentes”, manifestó el edil.

Puerto Caimito anuncia proyecto para renovar calles

ml | El representante de Puerto Caimito informó que “el proyecto más ambicioso que tenemos ya se aprobó y consiste en la construcción de calles en progreso número 1, mismas que por su tamaño se realizarán de concreto”. El funcionario destacó que esta obra es esperada por la comunidad, ya que las calles tienen más de 20 años sin ser construidas o renovadas, situación que ha generado preocupación entre los moradores.

Datos Biográficos

Néstor Ulises González realizó sus estudios de primer ciclo en el Centro experimental de Monte Oscuro, donde con el tercer año salió especializado en agricultura y ebanistería.

Culminó sus estudios de secundaria en un colegio laboral, para después dedicarse a sus negocios.

A los 18 años entró a las antiguas fuerzas de defensas, donde se formó como militar de carrera.

En los últimos 20 años se ha dedicado a la organización de eventos en general como matrimonios y quinceaños.

Tags:
pesca
|
Puerto Caimito
|
Representante de corregimiento
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR