En Montijo se prioriza la construcción de muelles

La mejora del sistema de acueducto, la rehabilitación de carreteras y la construcción de muelles para fortalecer el turismo forman parte de los principales proyectos que ejecuta la Alcaldía de Montijo, en la provincia de Veraguas, bajo la administración del alcalde Alberto Melamed González.

El alcalde explicó que “debido a la ubicación estratégica del distrito, cercano a la costa estamos desarrollando un proyecto con el Ministerio de Ambiente para adecuar Puerto Mutis, que es el principal punto de acceso al Parque Nacional Coiba. Además, recientemente culminamos la construcción de un muelle en Islas Leones, obra que fue nominada por la Autoridad Nacional de Descentralización como uno de los proyectos líderes de la provincia”.

Asimismo, informó que avanza la adecuación del muelle en la isla Cébaco, ubicada en el corregimiento de El Jobo, con el propósito de fortalecer la actividad turística y mejorar la conectividad de la comunidad.

El funcionario también resaltó que el potencial turístico de esta isla ha quedado demostrado con la llegada de cinco cruceros en lo que va del año, lo que refuerza la necesidad de mejorar su infraestructura, ya que es un proyecto de gran magnitud que puede explotar el sector turístico de la región.