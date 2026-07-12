Tribunal ordena detención de 12 implicados en fraude al sistema e-Tax de la DGI

Un Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de 12 personas presuntamente vinculadas a la estructura criminal desmantelada durante la Operación Pandora, investigación que reveló un millonario fraude al sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).La decisión fue adoptada a petición de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, luego de imputar a los investigados por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales.

Durante la audiencia, que se desarrolló por tres días consecutivos y concluyó la noche de este sábado 11 de julio, el Tribunal también declaró legales las 16 aprehensiones efectuadas el pasado 8 de julio, cuando las autoridades ejecutaron la Operación Pandora para desarticular una presunta red integrada por funcionarios y exfuncionarios de la DGI, así como abogados, empresarios y particulares.

Como parte de las decisiones judiciales, dos de los imputados recibieron la medida cautelar de depósito domiciliario. En tanto, la situación jurídica de otras dos personas permanece pendiente, debido a que presentaron complicaciones de salud durante la audiencia y fueron trasladadas a un centro hospitalario, por lo que su proceso será retomado en una fecha posterior.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la organización utilizaba accesos internos al sistema e-Tax 2.0 para alterar registros tributarios, eliminar pagos de impuestos y generar créditos fiscales inexistentes mediante la creación de “pagos no aplicados”.

Las pesquisas indican que esos créditos eran posteriormente cedidos o comercializados de forma ilegal a terceros y a una empresa establecida en Panamá, con el propósito de convertirlos en efectivo y obtener ganancias ilícitas.

El perjuicio económico ocasionado al Estado asciende a aproximadamente 40 millones de dólares.Entre los aprehendidos figuran nueve funcionarios activos de la DGI, un exfuncionario y varios particulares, quienes continuarán enfrentando el proceso penal.

Durante el operativo, las autoridades realizaron 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde decomisaron equipos tecnológicos y documentación que formarán parte de las evidencias dentro de la investigación.

Un Tribunal de Garantías ordenó la detención provisional de 12 personas presuntamente vinculadas al fraude contra el sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI), tras una investigación desarrollada en el marco de la Operación Pandora. Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos de crimen organizado, corrupción de servidores públicos, contra la fe pública y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la Fiscalía y los informes de la Policía Nacional, la red habría manipulado el sistema para generar créditos fiscales inexistentes, causando un perjuicio patrimonial estimado en 40 millones de dólares. Además de las detenciones, dos imputados recibieron depósito domiciliario y la situación jurídica de otros dos será definida posteriormente por motivos de salud.