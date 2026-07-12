Zelenski anuncia una remodelación de gobierno y sustituirá a la primera ministra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este domingo una importante remodelación de su gobierno, en la que reemplazará a la primera ministra Yulia Sviridenko y a los jefes de algunos organismos gubernamentales.

"Ucrania está cambiando su estrategia política (...) estos cambios requieren una renovación del Consejo de Ministros", dijo Zelenski en un mensaje en X, en el que agradeció a Sviridenko por su labor.

También afirmó haberle ofrecido "liderar una nueva e importante área de relaciones con un socio clave", sin dar más detalles.

Zelenski nombró a Sviridenko para el cargo de primera ministra el año pasado.

En un comunicado en X, el presidente ucraniano enumeró una serie de tareas que Ucrania debe emprender, como avanzar hacia la adhesión a la Unión Europea y fortalecer sus zonas fronterizas.

Asimismo, indicó que planea asignar a diferentes personas la gestión de distintas áreas de la política exterior.

Los cambios en el gabinete necesitan aprobación parlamentaria, aunque los diputados han apoyado mayoritariamente a Zelenski desde la invasión rusa de 2022 y no suelen bloquear su agenda.