El Tribunal Electoral tiene una posición sobre la Constituyente

El presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, aclaró que la institución no participa en este proceso para la creación de una nueva constitución para mantener su independencia y evitar conflictos de interés.

“El profesor (Miguel Antonio) Bernal solicitó a inicios de este proceso la colaboración del Tribunal Electoral para lo que iba a ser el aprendizaje, la educación de la propuesta de reforma constitucional originaria, y hago énfasis en este último término de originaria. Nuestra respuesta fue en principio que, si el Tribunal Electoral, el día de mañana, de alguna manera tenía que convocar a los constituyentes o establecer el perfil, sería un conflicto de interés. Pero eso no significa de ninguna manera, y aquí puedo hablar por el pleno porque esto se discutió en las reuniones, que no queramos cooperar en lo que es la alfabetización. Podemos cooperar en facilidades de espacio, pero en la medida en que ya tenga que ver con otros temas en donde el Tribunal Electoral tenga que interferir, ya la situación es difícil”, sostuvo Arellano.

El magistrado enfatizó que no están en contra de una constituyente originaria. “No veo ningún choque entre lo que son las reformas electorales y lo que pudiera ser una reforma constitucional. Claro que el Tribunal tendría que prepararse y eso requeriría de tiempo y de presupuesto, pero sí está en capacidad para hacerlo”, sostuvo.