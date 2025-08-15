El lunes iniciarán las vistas presupuestarias

Este lunes, la Comisión de Presupuesto iniciará la revisión de las vistas presupuestarias para el año 2026, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

“A partir del lunes veremos institución por institución y vamos a ir analizando punto por punto del presupuesto. Soy un convencido de que, si no generas obras en el circuito, no generamos desarrollo para el país; lo que hay que buscar son mecanismos menos burocráticos”.

En cuando a posibles reducciones en el presupuesto de la Asamblea, el panameñista remarcó que “de nada sirve aprobar un presupuesto para quedar bien por reducir los gastos si al final del año fiscal faltan 20 a 30 millones. Lo que sí debo recalcar, es que desde que asumí el cargo no renovamos contrato en casi 1,300 plazas, lo que es un ahorro inmediato para la Asamblea”.

Herrera, también adelantó que a inicio de la próxima semana también se estará evaluando la situación de la oficina de participación ciudadana. “Estaremos buscando un mecanismo legal, si es conveniente cerrarlas todas o tener cinco, porque es ilógico que en una oficina de este tamaño trabajen 53 personas”, dijo.