Diputados se preparan para elegir Junta Directiva

T. Jiménez | Los 71 diputados de la Asamblea Nacional se preparan para elegir este 1 de julio a la nueva junta directiva, en una jornada marcada por negociaciones entre bancadas y posibles alianzas políticas.

El acto iniciará con actividades protocolares que incluyen la izada del Pabellón Nacional, el canto del Himno Nacional y la colocación de banderas de los partidos políticos representados en el hemiciclo.

El partido Panameñista mantiene la intención de reelección de Jorge Herrera como presidente del Legislativo, mientras que Realizando Metas (RM) impulsa a Shirley Castañedas como su candidata.

Por su parte, la coalición Vamos ha confirmado que presentarán candidatura propia. Sin mayoría clara en el Legislativo, la elección dependerá nuevamente de acuerdos entre bancadas como PRD, RM, Panameñista, Vamos y otras fuerzas políticas. También se espera el discurso del presidente José Raúl Mulino.