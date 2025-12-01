Diputados culminan cuestionada visita a Taiwán

La gira realizada por ocho diputados a Taiwán culminó este fin de semana. Durante la visita, los legisladores se reunieron con altas autoridades de la isla asiática, como la vicepresidenta Hsiao Bi-khim y el ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, en la Cancillería de Taiwán, y el presidente del parlamento taiwanés, Han Kuo-yu.

Así mismo, los parlamentarios panameños concretaron reuniones con representantes de la Administración de Comercio Internacional del Ministerio de Economía de Taiwán, quienes plantearon su interés de establecer una oficina comercial en Panamá y recorrieron el Centro de Formación de Marinos de Evergreen, Ciudad Científica de la Energía Verde Inteligente de Shalun, el Instituto de Investigaciones de Semiconductores y Parque Científico Hsinchu.

Al respecto, los diputados emitieron un comunicado en el que informaron que se reunieron con estudiantes y panameños residentes en Taiwán, quienes compartieron su visión y anhelo de crecimiento para Panamá y expresaron su preocupación por el reconocimiento de sus títulos en Panamá y la renovación de sus pasaportes.

Los diputados panameños destacaron que su visita se realizó con estricto respeto a la separación de poderes del Estado panameño y a la política exterior del país. “Reiteramos en cada encuentro que la conducción de las relaciones exteriores y las decisiones derivadas de ellas son competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo”, señalaron.

La delegación estuvo conformada por los diputados Manuel Cohen, Betserai Richards, Ernesto Cedeño, Jonathan Vega, Julio De La Guardia, Ronald De Gracia, Yamireliz Chong y Eduardo Gaitán.

Sobre el viaje, se pronunció el secretario General de la Asamblea, Carlos Alvarado, “para aclarar que la Asamblea Nacional no ha recibido, de manera formal ni informal, por parte del gobierno de Taiwán, ninguna invitación y, por tanto, no se ha canalizado como misión oficial”, añadió el informe.