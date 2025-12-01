Política

Diputados culminan cuestionada visita a Taiwán

La delegación expresó su compromiso de actuar con absoluta neutralidad, priorizando el bienestar de los panameños

ML | Diputados junto a la vicepresidenta Hsiao Bi-khim.
ML | José Raúl Mulino.
Yalena Ortiz
01 de diciembre de 2025

La gira realizada por ocho diputados a Taiwán culminó este fin de semana. Durante la visita, los legisladores se reunieron con altas autoridades de la isla asiática, como la vicepresidenta Hsiao Bi-khim y el ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, en la Cancillería de Taiwán, y el presidente del parlamento taiwanés, Han Kuo-yu.

Así mismo, los parlamentarios panameños concretaron reuniones con representantes de la Administración de Comercio Internacional del Ministerio de Economía de Taiwán, quienes plantearon su interés de establecer una oficina comercial en Panamá y recorrieron el Centro de Formación de Marinos de Evergreen, Ciudad Científica de la Energía Verde Inteligente de Shalun, el Instituto de Investigaciones de Semiconductores y Parque Científico Hsinchu.

Al respecto, los diputados emitieron un comunicado en el que informaron que se reunieron con estudiantes y panameños residentes en Taiwán, quienes compartieron su visión y anhelo de crecimiento para Panamá y expresaron su preocupación por el reconocimiento de sus títulos en Panamá y la renovación de sus pasaportes.

Los diputados panameños destacaron que su visita se realizó con estricto respeto a la separación de poderes del Estado panameño y a la política exterior del país. “Reiteramos en cada encuentro que la conducción de las relaciones exteriores y las decisiones derivadas de ellas son competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo”, señalaron.

La delegación estuvo conformada por los diputados Manuel Cohen, Betserai Richards, Ernesto Cedeño, Jonathan Vega, Julio De La Guardia, Ronald De Gracia, Yamireliz Chong y Eduardo Gaitán.

Sobre el viaje, se pronunció el secretario General de la Asamblea, Carlos Alvarado, “para aclarar que la Asamblea Nacional no ha recibido, de manera formal ni informal, por parte del gobierno de Taiwán, ninguna invitación y, por tanto, no se ha canalizado como misión oficial”, añadió el informe.

Reitera mensaje a los diputados

ml | El presidente José Raúl Mulino se refirió nuevamente a la visita de los diputados a Taiwán. “Ellos no tiene ninguna facultad para decir lo que están diciendo. No tienen la capacidad legal para hablar de esos temas, esos temas los habla el Órgano Ejecutivo con los países a través de la Cancillería y sus relaciones internacionales. Para los efectos de mi gobierno, sus declaraciones no tienen ninguna obligación ni ningún sentido”.

